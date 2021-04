Sky: parte oggi la riorganizzazione (Di venerdì 9 aprile 2021) Sky, al via la riorganizzazione Italiaoggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. oggi, attorno alle 11.30, l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, incontrerà le rappresentanze sindacali dei lavoratori del gruppo per illustrare il piano quadriennale di trasformazione del modello operativo di Sky. Che, ovviamente, avrà come impatto più rilevante quello sulla forza lavoro, con tagli importanti (ora in Sky lavorano circa 4 mila persone, l’obiettivo è di scendere del 20%) nell’arco, appunto, di quattro anni. Non si può negare che Sky sia nata in Italia nel 2003 con un modello di business completamente diverso e molto labour intensive, con tanti lavoratori nei call center, nella installazione, nella manutenzione del segnale, tecnici, amministrativi, esperti di marketing, giornalisti e quant’altro. Col passare degli anni, ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 9 aprile 2021) Sky, al via laItalia, pagina 17, di Claudio Plazzotta., attorno alle 11.30, l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, incontrerà le rappresentanze sindacali dei lavoratori del gruppo per illustrare il piano quadriennale di trasformazione del modello operativo di Sky. Che, ovviamente, avrà come impatto più rilevante quello sulla forza lavoro, con tagli importanti (ora in Sky lavorano circa 4 mila persone, l’obiettivo è di scendere del 20%) nell’arco, appunto, di quattro anni. Non si può negare che Sky sia nata in Italia nel 2003 con un modello di business completamente diverso e molto labour intensive, con tanti lavoratori nei call center, nella installazione, nella manutenzione del segnale, tecnici, amministrativi, esperti di marketing, giornalisti e quant’altro. Col passare degli anni, ...

Advertising

sportli26181512 : Mercato NBA, la rivoluzione 2022: i migliori giocatori in scadenza il prossimo anno: Con la free agency 2021 già se… - jobwithinternet : RT @DavideTheGr8: @drsmoda Poi personalmente aggiungerei: non pagare il canone Rai, Sky e le varie tv e togliere i soldi dalle banche alme… - YukiAisakaOtaku : ?Starry Sky ~ In Spring? ¡KANATA SE DECLARA! (Parte 19) [Ruta Kanata] - sportli26181512 : NBA, a L.A. tornano i tifosi: e allora i Lakers svelano il banner del titolo n°17: Con la decisione da parte della… - Perla19733917 : RT @DavideTheGr8: @drsmoda Poi personalmente aggiungerei: non pagare il canone Rai, Sky e le varie tv e togliere i soldi dalle banche alme… -