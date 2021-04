Siti da bonificare | semplificate le procedure

Leggi su ck12

(Di venerdì 9 aprile 2021) Nell’ambito della bonifiche deidi interesse nazionale si va verso una semplificazione delle. Misure che continuano con l’attuale governo Draghi e che erano state avviate dal Governo Conte I e II. General view of a flooded rice field during sowing time on May 2, 2013 in Novara, Italy. With a production of over 40 million tons, Italy is the largest producer of rice in Europe. The cultivation is mainly concentrated in Piemonte and Lombardia, with a unique production of 150 different varieties of rice. In Italy the culture period runs from the end of March until the end of October. (Photo by Giorgio Cosulich/Getty Images)A prevedere le istanze per l’attuazione delle bonifiche presso idi interesse nazionale da(Sin) è il Decreto direttoriale n.46 del 30 marzo 2021, che era stato pubblicato ...