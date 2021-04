Sardegna Open: Lorenzo Musetti eliminato in tre set da Laslo Djere (Di venerdì 9 aprile 2021) Non è riuscito a raggiungere Sonego in semifinale Lorenzo Musetti, che non completa la rimonta su Djere e viene eliminato dal 250 di Cagliari. Il serbo invece in semifinale troverà il vincente del match tra Basilashvili e Struff. Troppo Djere per Musetti Nella prima metà del primo set non si contano break, con un’unica chance per Djere nel primo gioco annullata da Musetti. Le prime palle break in favore del carrarese arrivano nel sesto game, quando però il serbo riesce a difendersi e tenere il servizio. Nel gioco successivo è il numero 57 del mondo a piazzare il primo break del set, con un Musetti solido in battuta ma troppo falloso nella ricerca del vincente. Dal canto suo Djere continua a martellare concedendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Non è riuscito a raggiungere Sonego in semifinale, che non completa la rimonta sue vienedal 250 di Cagliari. Il serbo invece in semifinale troverà il vincente del match tra Basilashvili e Struff. TroppoperNella prima metà del primo set non si contano break, con un’unica chance pernel primo gioco annullata da. Le prime palle break in favore del carrarese arrivano nel sesto game, quando però il serbo riesce a difendersi e tenere il servizio. Nel gioco successivo è il numero 57 del mondo a piazzare il primo break del set, con unsolido in battuta ma troppo falloso nella ricerca del vincente. Dal canto suocontinua a martellare concedendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna Open Sonego in semifinale a Cagliari Lorenzo Sonego in semifinale al Sardegna Open, Atp 250 di Cagliari. Il tennista torinese ha battuto in tre set (3 - 6, 7 - 6, 6 - 3) il tedesco Hanfmann al termine di una partita durata quasi tre ore. Fondamentale il tie break al ...

Sardegna Open, Sonego batte Hanfmann in rimonta e vola in semifinale Lorenzo Sonego ce l'ha fatta : l'azzurro è in semifinale al Sardegna Open Atp 250 di Cagliari . Il tennista torinese ha battuto oggi nel giro di tre set - terminati con punteggio di 3 - 6, 7 - 6, 6 - 3 - il tedesco Hanfmann al termine di una partita durata ...

ATP Sardegna Open: Fritz è il primo semifinalista Centotrentuno.com SARDEGNA OPEN: MUSETTI SI FERMA AI QUARTI TENNIS – E’ stato un match durissimo, nel quale alla lunga la maggiore brillantezza di Laslo Djere ha fatto la differenza. E alla fine Lorenzo Musetti ha dovuto cedere il passo al serbo nel match di q ...

Sardegna Open: Lorenzo Musetti eliminato in tre set da Laslo Djere Termina così un comunque ottimo torneo di Lorenzo Musetti, che in Sardegna guadagna punti e posizioni importanti in classifica, che lunedì gli garantirà quantomeno l’85esima posizione nonché un nuovo ...

