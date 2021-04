Samsung: il miglior rapporto qualità prezzo secondo ITQF (Di venerdì 9 aprile 2021) secondo un importante ente tedesco, Samsung sarebbe una delle aziende con il miglior rapporto qualità prezzo nei suoi prodotti. L’ITQF ha premiato TV, climatizzazione, elettrodomestici e la divisione mobile dell’azienda coreana nella classifica Top qualità-prezzo 2021 Un importante riconoscimento quello ottenuto da Samsung dal ITQF, l’Istituto Tedesco di qualità e Finanza, che ha premiato l’azienda nella sua annuale classifica Top qualità-prezzo 2021. Samsung conquista quattro ori, posizionandosi nel ranking tra le Top 30 Aziende italiane per rapporto qualità prezzo: l’azienda è ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 aprile 2021)un importante ente tedesco,sarebbe una delle aziende con ilnei suoi prodotti. L’ha premiato TV, climatizzazione, elettrodomestici e la divisione mobile dell’azienda coreana nella classifica Top2021 Un importante riconoscimento quello ottenuto dadal, l’Istituto Tedesco die Finanza, che ha premiato l’azienda nella sua annuale classifica Top2021.conquista quattro ori, posizionandosi nel ranking tra le Top 30 Aziende italiane per: l’azienda è ...

