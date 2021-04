“Ricoverato in ospedale”. Ansia per Daniele De Rossi, la notizia poco fa: le condizioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Era risultato positivo una settimana fa, nel ritiro della Nazionale italiana di calcio dove era scoppiato un vero e proprio focolaio di Covid. In tutto sono 8 i contagiati tra i calciatori e una ventina dei componenti della delegazione. Adesso è Ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma: Daniele De Rossi, collaboratore tecnico della Nazionale, allenata da Roberto Mancini, ha avuto problemi respiratori ed è stato necessario il ricovero. De Rossi avrebbe contratto una polmonite, fattore che ha indotto al trasferimento in ospedale nonostante le sue condizioni vengano definite discrete. La positività di quattro membri dello staff tecnico era stata comunicata dalla Figc dopo la vittoria dell’Italia in Lituania nella trasferta di Vilnius. Tra i giocatori, in ordine di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Era risultato positivo una settimana fa, nel ritiro della Nazionale italiana di calcio dove era scoppiato un vero e proprio focolaio di Covid. In tutto sono 8 i contagiati tra i calciatori e una ventina dei componenti della delegazione. Adesso èall’Spallanzani di Roma:De, collaboratore tecnico della Nazionale, allenata da Roberto Mancini, ha avuto problemi respiratori ed è stato necessario il ricovero. Deavrebbe contratto una polmonite, fattore che ha indotto al trasferimento innonostante le suevengano definite discrete. La positività di quattro membri dello staff tecnico era stata comunicata dalla Figc dopo la vittoria dell’Italia in Lituania nella trasferta di Vilnius. Tra i giocatori, in ordine di ...

