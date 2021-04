Registro elettronico | situazione torna alla normalità nelle classi dopo l’attacco hacker

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dtarda mattinata di oggi sonoti a funzionare i registri elettronici delle 2500 scuole che hanno un contratto con la società Axios Italia. Ad annunciarlo a ilfattoquotidiano.it è l’amministratore unico dell’azienda Stefano Rocchi che da venerdì scorso,aver subitoche ha messo fuori uso l’infrastruttura digitale di Axios, è al lavoro per rimettere in piedi il servizio essenziale per circa il 40% degli istituti del nostro Paese. Grazie al supporto di due società internazionali, Momit Srl e Swascan Srl, sono stati anticipati i tempi di ripristino dei registri: Rocchi aveva, infatti, inizialmente parlato di un riavvio da lunedì ma in queste ore è stato fatto tutto il possibile per creare meno disagi possibili ai docenti e alle famiglie degli alunni, arrivando a far ...