Quando arrivano i nuovi vaccini ReiThera | Curevac e Novavax | differenze e novità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 aprile 2021) La campagna vaccinale in Italia (ma non solo) continua perché l’obiettivo è quello di somministrare più dosi possibili al giorno. Il Premier Mario Draghi, in conferenza stampa, ha ribadito che bisogna tenere in considerazione la campagna di vaccinazione per poter parlare di eventuali riaperture. Oltre ad AstraZeneca, Moderna, Pfizer e Johnson & Johnson, vediamo a che punto sono gli altri. Leggi anche: Coronavirus, il vaccino italianosperimentato allo Spallanzani: efficace con una sola dose ed è sicuro? Ie l’americano, come spiega il Messaggero, potrebbero essere presto approvati dall’Ema perché sono ...