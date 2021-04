PC Gaming Show 2021 confermato per Giugno (Di venerdì 9 aprile 2021) Il PC Gaming Show, evento dedicato alle produzioni rivolte ai personal computer, tornerà in formato digitale il prossimo Giugno Assieme all’E3, che farà il suo ritorno quest’anno con un evento interamente digitale, anche il PC Gaming Show 2021 si appresta a tornare alla ribalta. Il via è fissato per il prossimo 13 di Giugno, con un doppio appuntamento che comprenderà anche il Future Game Show di GamesRadar. Entrambi gli eventi ospiteranno sul palco sia produzioni maggiori che progetti decisamente più piccoli, ed ovviamente il tutto sarà trasmesso in streaming. PC Gaming Show 2021: appuntamento al 13 di Giugno Il PC Gaming Show è da sempre una vetrina ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 aprile 2021) Il PC, evento dedicato alle produzioni rivolte ai personal computer, tornerà in formato digitale il prossimoAssieme all’E3, che farà il suo ritorno quest’anno con un evento interamente digitale, anche il PCsi appresta a tornare alla ribalta. Il via è fissato per il prossimo 13 di, con un doppio appuntamento che comprenderà anche il Future Gamedi GamesRadar. Entrambi gli eventi ospiteranno sul palco sia produzioni maggiori che progetti decisamente più piccoli, ed ovviamente il tutto sarà trasmesso in streaming. PC: appuntamento al 13 diIl PCè da sempre una vetrina ...

Advertising

misteruplay2016 : PC Gaming Show e Future Games Show confermati per il 2021, come eventi digitali - Asgard_Hydra : E3 2021: tornano il PC Gaming Show e il Future Games Show, in arrivo tante World Premiere - GamingTalker : PC Gaming Show 2021 e nuovo Future Games Show annunciati per il 13 giugno - TwitchSIE : RT @BroItaGam: Sabato 10 Aprile nuovo appuntamento con il BIG-Saturday Live Show!!! Ospiti d'eccellenza, Saddler PRO Player di Heartstone e… - BroItaGam : Sabato 10 Aprile nuovo appuntamento con il BIG-Saturday Live Show!!! Ospiti d'eccellenza, Saddler PRO Player di Hea… -