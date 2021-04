Patreon ora vale 4 miliardi di dollari

Leggi su wired

(Di venerdì 9 aprile 2021) (immagine:, la piattaforma che permette ai creativi di guadagnare grazie al supporto dei propri fan e sostenitori, ha triplicato la sua valutazione arrivando a toccare quota 4di. La nuova valutazione, spiega il Wall Street Journal, è il risultato dell’ultimo round di finanziamenti che ha permesso alla piattaforma di raccogliere 155 milioni didall’hedge fund di Tiger Global. Grazie a quest’ultimo finanziamento e a quelli portati dagli investitori precedenti – come Woodline Partners, Wellington Management, Lone Pine Capital e New Enterprise Associates – la piattaforma ora potrà sfruttare questo patrimonio per migliorarsi e investire. Oltre ad aver lanciato il suo portale italiano,è diventata una piattaforma rifugio per i creator che ...