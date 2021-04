Morto principe Filippo | coda a Buckingham Palace per deporre fiori e per vedere l’avviso ufficiale – Video

(Di venerdì 9 aprile 2021) Un discreto numero di persone si è radunato adopo la notizia della morte del, deceduto a 99 anni. La polizia ha cercato di tenere tutti socialmente distanziati, mentre si creava una lungaperdi fronte al cancello del palazzo londinese e perdi morte. La Famiglia Reale, però, con un tweet ha fatto sapere di aver aperto un “libro di condoglianze” online, sottolineando che “a causa della situazione sanitaria” il pubblico non potrà firmare i “libri di condoglianze”. Per questo, continua il cinguettio, “i cittadini considerino la possibilità di fare una donazione a un ente di beneficenza invece di lasciare omaggi floreali in memoria del ...

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - chetempochefa : È morto Filippo il marito della Regina Elisabetta II. Il principe di Edimburgo è morto a 99 anni nel castello di Wi… - AppostaMi : RT @CicRosina: è morto il principe Filippo, nel 1924 si era vaccinato contro il vaiolo - giomo2 : RT @SkyTG24: È morto il principe #Filippo. Il marito della regina Elisabetta aveva 99 anni: -

Ultime Notizie dalla rete : Morto principe

Filippo, accuse choc ad Harry e Meghan Markle L'intervista di Harry e Meghan Markle avrebbe aggiunto dello stress alFilippo provocandogli dello sconforto. Nel frattempo, l'ex ...Oggi, venderdì 9 aprile, èilFilippo Mountbatten, duca di Edimburgo, Conte di Merioneth, Barone Greenwich, exdi Grecia e Danimarca, per oltre 70 anni il silenzioso e discreto consorte della Regina. Ma ...Lo Special One ha scoperto della scomparsa del marito della Regina Elisabetta durante la conferenza stampa: Per loro ho il più grande rispetto.Questa sera alle 21:15 verrà proposto “Filippo, storia di un principe“, storico documentario del 2016 in cui lo stesso Filippo ripercorre, in un dialogo faccia a faccia col popolare volto della ...