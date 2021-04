Lutto in casa Atalanta, tragicamente scomparso il nonno di Gollini (Di venerdì 9 aprile 2021) Una vera tragedia ha colpito Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta. Suo nonno è scomparso in un tragico incidente. Una vera e propria tragedia, quella che si è consumata per uno dei giocatori dell’Atalanta proprio in queste ore. E’ tragicamente scomparso, infatti, il nonno di Pierluigi Gollini, estremo difensore della Dea. Un episodio che ha ovviamente sconvolto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 aprile 2021) Una vera tragedia ha colpito Pierluigi, portiere dell’. Suoin un tragico incidente. Una vera e propria tragedia, quella che si è consumata per uno dei giocatori dell’proprio in queste ore. E’, infatti, ildi Pierluigi, estremo difensore della Dea. Un episodio che ha ovviamente sconvolto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

bastadramaa_ : Ma ancora con questa storia? Non vi dovete permettere di sindacare su un lutto. Ha più volte detto che non voleva… - tuttocampo : Lutto in casa Bitonto, si è spento a 29 anni Francesco Marrone, telecronista e voce ufficiale dei neroverdi… - il_piccolo : Visintin da oltre vent’anni collaborava con realtà quali Maremetraggio prima e ShorTs International Film poi, con l… - Calamity_NIL : mi chiedevo una cosa, ma quando muore uno della casa reale in Gran Bretagna è tipo lutto nazionale? Esiste sta cosa? - rtl1025 : ?? Lutto nella casa reale inglese, è morto il principe #Filippo di #Edimburgo, aveva 99 anni ??? di @max_viggiani -