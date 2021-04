Lo smartphone OnePlus prodotto in un solo esemplare

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Foto:)Definirlo come lopiù esclusivo mai presentato non è esagerato:Nord Le sarà infattiin un unico, messo in palio tra i fan del brand cinese su Instagram. La particolarità che lo differenzia dal Nord originale è puramente estetica grazie a un mix speciale di colorazione e rifinitura. Ma anche la storia che c’è dietro l’idea è piuttosto interessante. Come raccontato dal product manager Andy Liu, tutto è nato durante la visita alla sua caffetteria preferita a Shenzhen, non lontano dalla sede della società. Andy era in coda per ordinare un Latte all’avena, ma per sua sfortuna l’ultima porzione è andata alla persona che aveva davanti, lasciandolo con un desiderio inespresso. Un episodio apparentemente slegato al mondo mobile, che però ha stimolato la ...

Advertising

HDblog : RT @HDblog: Pezzo unico, affrettarsi! OnePlus Nord LE è lo smartphone più esclusivo di sempre - HDblog : RT @HDblog: OnePlus 9 Pro: alcuni utenti segnalano un problema 'scottante', ma è in arrivo un fix - cellicom : OnePlus ha creato lo smartphone più esclusivo di sempre (foto) - gigibeltrame : Pezzo unico, affrettarsi! OnePlus Nord LE è lo smartphone più esclusivo di sempre #digilosofia… - HDblog : Pezzo unico, affrettarsi! OnePlus Nord LE è lo smartphone più esclusivo di sempre -

Ultime Notizie dalla rete : smartphone OnePlus

Giveway dell'azienda per vincere unNord Literally Only One Editionnon è nuova a concorsi in cui vengono messi i palio, accessori o buoni sconto sull'acquisto dal sito dell'azienda: abbiamo parlato proprio ieri del ritorno deiDay . Questa ...NORD6,44 5G 8GB RAM 128GB, con Quad Camera, Dual SIM, Alexa built - in, Blu (Blue Marble) Amazon 372 Vedi offertaNORD (5G)Onyx Grey - 6.44? Fluid AMOLED ...Definirlo come lo smartphone più esclusivo mai presentato non è esagerato: OnePlus Nord Le sarà infatti prodotto in un unico esemplare, messo in palio tra i fan del brand cinese su Instagram. La ...OnePlus 9 e 9 Pro perdono la funzione File Dash: ecco i dettagli, la dichiarazione dell'azienda e che cosa cambia per gli utenti.