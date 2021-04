LIVE Sonego-Hanfmann 3-6 7-6 4-3 ATP Cagliari in DIRETTA: break di differenza nel terzo set! (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJERE 15-30 Scappa via il diritto dell’azzurro. 0-30 ALTRO RECUPERO DI Sonego! In rete la smorzata del tedesco. 0-15 Gran servizio del tedesco che poi segue a rete ma non chiude con lo smash. 5-3 Scappa via il rovescio di Hanfmann: il tedesco al servizio deve allungare il match. 40-0 Servizio e diritto di Sonego. 30-0 Hanfmann non può nulla contro lo stato di grazia del momento di Sonego: altro diritto lungolinea vincente del piemontese. 15-0 Buona prima di Sonego. 4-3 Il tedesco non molla e tiene vivo il match. 40-15 Grande prima di Hanfmann ma poi sbaglia con il diritto. 40-0 Scappa via il diritto dell’azzurro a campo ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJERE 15-30 Scappa via il diritto dell’azzurro. 0-30 ALTRO RECUPERO DI! In rete la smorzata del tedesco. 0-15 Gran servizio del tedesco che poi segue a rete ma non chiude con lo smash. 5-3 Scappa via il rovescio di: il tedesco al servizio deve allungare il match. 40-0 Servizio e diritto di. 30-0non può nulla contro lo stato di grazia del momento di: altro diritto lungolinea vincente del piemontese. 15-0 Buona prima di. 4-3 Il tedesco non molla e tiene vivo il match. 40-15 Grande prima dima poi sbaglia con il diritto. 40-0 Scappa via il diritto dell’azzurro a campo ...

Advertising

degenerate_dog : Tennis Live ML Lorenzo Sonego - 2.5u?? - zazoomblog : LIVE – Sonego-Hanfmann 3-6 7-6 0-0 Atp Cagliari 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Hanfmann #Cagliari #2021: - flamminiog : RT @SuperTennisTv: Lorenzo Sonego e Yannick Hanfmann si sfidano sul Centrale del #SardegnaOpen! ?? - zazoomblog : LIVE Sonego-Hanfmann 3-6 6-5 ATP Cagliari in DIRETTA: il tedesco non chiude il match e subisce il break! Sorpasso d… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Hanfmann 0-0 Atp Cagliari 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Hanfmann #Cagliari #2021: -