Judas and Black Messiah: In esclusiva digitale dal 9 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) “Judas and Black Messiah”, l’attesissimo film di Shaka King candidato a 6 Premi Oscar©, tra cui miglior film e miglior attore non protagonista, arriva in Italia in esclusiva digitale da domani, venerdì 9 aprile, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity. Per cosa è candidato all’Oscar Judas and the Black Messiah? “Judas and the Black Messiah” è infatti nominato per sei premi alla prossima edizione degli Academy Awards, per miglior film, miglior attore non protagonista (Daniel ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) “and”, l’attesissimo film di Shaka King candidato a 6 Premi Oscar©, tra cui miglior film e miglior attore non protagonista, arriva in Italia inda domani, venerdì 9, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity. Per cosa è candidato all’Oscarand the? “and the” è infatti nominato per sei premi alla prossima edizione degli Academy Awards, per miglior film, miglior attore non protagonista (Daniel ...

MovieTrainercom : #JudasAndTheBlackMessiah da oggi è disponibile in esclusiva digitale. Il film di #ShakaKing con #DanielKaluuya e… - _neardeath : • Judas and The Black Messiah (2021) Un film necessario considerando il periodo storico che stiamo vivendo e che m… - itsbeetlesful : il 50% di me l’altro 50% di che stasera me che valuterà si godrà… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #JudasAndTheBlackMessiah è un dramma storico che mescola il gusto per il thriller all’esplorazione intima. L’ottima regia… - MoviesAsbury : #JudasAndTheBlackMessiah è un dramma storico che mescola il gusto per il thriller all’esplorazione intima. L’ottima… -

