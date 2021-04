Iv | Scalfarotto | ' non vedo disimpegno Renzi'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scalfarotto non

Metro

... Calenda, Gori,e lo stesso Bentivogli. Se dovessi dire di cosa abbiamo discusso sarei in difficoltà e di sicuroper colpa degli intervenuti. Scontata la scelta dell'avversario " ...... Ivane Giusi Bartolozzi avevano già progettato delle mosse contro la violenza di genere. La legge zan ha ricevuto l'approvazione della Camera lo scorso novembre. Ma ancoraè stata ...Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “La scelta di non mettere piede in Paesi con sistemi diversi dal nostro non è premiante, ha ragione il presidente Draghi: bisogna parlare anche con governi che hanno un’idea ...Battute a parte, non vedo alcun disimpegno di Matteo sul progetto Italia viva anzi, penso che le persone che credono negli stessi valori dovrebbero smettere di fare i derby su Twitter e sostenere le ...