Il Lazio resta in zona arancione | lo conferma D’Amato | ‘Resta alta la pressione sugli ospedali’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 aprile 2021) I cittadini delpossono tirare un sospiro di sollievo perché la Regione, almeno per un’altra settimana, continuerà a stare in fascia, in un’Italia divisa in due zone di rischio. Laè arrivata direttamente dall’assessore alla Sanità, Alessio, che ai microfoni della trasmissione ‘TimeLine’ su SkyTg24 ha dichiarato: “non ci sarà nessun cambio di fascia, rimarrà. Abbiamo un Rt a 0.9 in lieve diminuzione come i tassi di incidenza su 100 mila abitanti. Permane una situazione disulla rete ospedaliera venendo da un Rt a 1.3 però ci sono le condizioni per rimanere in”. Leggi anche: Vaccino nel, partono le prenotazioni per i cittadini di 63 e 62 anni: come prenotare online, da quando, dove ...