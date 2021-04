Giaccherini su Conte: “Col carisma plasma tutti a sua immagine. In questa Inter rivedo la ferocia di Juve e Nazionale” (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Emanuele Giaccherini, centrocampista del Chievo Verona, ha parlato di Antonio Conte. Infatti, l’ex Juve lo ha avuto come allenatore sia durante l’esperienza in bianconero che in Nazionale per l’Europeo francese del 2016: “Bellezza o risultato? La bellezza è sempre figlia del risultato. Nessuno tra un mese si ricorderà del difensivismo, o presunto tale, di Inter-Sassuolo, ma tutti parleranno solo dell’ennesimo scudetto di Conte. Col carisma plasma tutti a sua immagine. rivedo nell’Inter la ferocia di Juve e Nazionale. Non gli serve andare n un centro estetico, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021)vistato dalla Gazzetta dello Sport, Emanuele, centrocampista del Chievo Verona, ha parlato di Antonio. Infatti, l’exlo ha avuto come allenatore sia durante l’esperienza in bianconero che inper l’Europeo francese del 2016: “Bellezza o risultato? La bellezza è sempre figlia del risultato. Nessuno tra un mese si ricorderà del difensivismo, o presunto tale, di-Sassuolo, maparleranno solo dell’ennesimo scudetto di. Cola suanell’ladi. Non gli serve andare n un centro estetico, ...

Advertising

InterClubIndia : RT @DiMarzio: L'#Inter, la #Juventus e un... #Conte in comune: il commento di #Giaccherini sulla stagione dei nerazzurri - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Giaccherini: “Conte non è difensivista. Inter, conta il risultato. Barella come me” - STnews365 : Calcio, Giaccherini esalta Conte: 'Rivedo nell'Inter la ferocia di Juve e Nazionale' Le parole di Giaccherinho, che… - MondoBN : GIACCHERINI: “L’Inter è come la Juve di Cont - MCalcioNews : Giaccherini difende Conte: 'Non è un difensivista' -