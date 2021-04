Advertising

TuttoAndroid : Facebook introduce l’etichetta “Pagina Satirica” per aiutarvi a distinguere tra informazione e satira - AngeloMarolla : #Facebook introduce nuovi strickers per incoraggiare a vaccinarsi #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook introduce

Everyeye Tech

...//.com/libreriapalmieri.lecce/ "L'intervista è impossibile" (Musicaos Editore) di Stefano Cristante,: Daniela Palmieri dialoga con l'autore: Marcella Rizzo Venerdì 9 aprile 2021, ...tweet L'intervento del Ministero della Culturail sistema di classificazione: i film potranno essere vietati ai minori ma non è più ... Rimani connesso su Tecnicadellascuola.it: https:/...Facebook ha annunciato le etichette per distinguere meglio tra pagine ufficiali, fan page e pagine satiriche in modo da evitare ogni tipo di incomprensione.Il colosso di Mark Zuckerberg ha introdotto nuovi tag come 'Pagina Satirica' per avvertire gli utenti sulla natura di una pagina specifica.