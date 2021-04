Daydreamer anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021

Advertising

zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: CAN confessa a SANEM di essersi innamorato di nuovo di lei - #Daydreamer #anticipazioni:… - redazionetvsoap : #Daydreamer #anticipazioni Con o senza memoria, la ama ancora e glielo dirà! - InformazioneOg : Arriva una nuova denuncia per Sanem, Can subito si attiva per aiutare la ragazza. Queste le anticipazioni di oggi 9… - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 9 aprile: la scoperta di Can e Sanem - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 8 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

Svolta finale nelle prossime puntate italiane di- Le Ali del Sogno . Proprio quando starà per lasciare per sempre Istanbul , Sanem Aydin (Demet Ozdemir) verrà infatti sorpresa da una profonda dichiarazione d'amore dello 'smemorato' Can ...Can e Sanem scopriranno di essere esattamente l'opposto del loro partner ideale. Can e Sanem faranno una scoperta che li lascerà un po' stupiti. I due, come rivelano lerelative alla puntata in onda domani 9 aprile, scopriranno di essere molto lontani dal prototipo del partner ideale dell'altro. I due, lo scopriranno grazie al test che hanno ...Nelle puntate in onda dal 12 al 16 aprile, tra Can e Sanem scatterà un nuovo bacio dopo aver incontrato Yigit in compagnia di Cemal ...Svolta finale nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Proprio quando starà per lasciare per sempre Istanbul, Sanem Aydin (Demet Ozdemir) verrà infatti sorpresa da una profond ...