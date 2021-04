Covid, passano in arancione sei regioni, Sardegna in rosso (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 12 aprile. passano in arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Passa in zona rossa la Regione Sardegna.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 12 aprile.inleCalabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Passa in zona rossa la Regione.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

