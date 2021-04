Birra Game Of Thrones per celebrare il decimo anniversario

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 9 aprile 2021) Perla serie diofacclamata dalla HBO, la società diartigianale Mikkeller ha unito le forze con Warner Bros.Consumer Products per creare unaispirata a GoT. LaOfsarà ad edizione limitata. Come sarà laOf? Soprannominata Iron Anniversary IPA, questaviene