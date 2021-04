Autocertificazione per gli spostamenti, il modulo da stampare (Di venerdì 9 aprile 2021) Covid, l’Autocertificazione per gli spostamenti: il modulo da stampare. In piena emergenza sanitaria, costretti a fare i conti con le restrizioni contro la diffusione del Covid, gli italiani hanno imparato a conoscere e ad utilizzare l’Autocertificazione, il modulo da compilare e presentare per giustificare gli spostamenti. Ma quando serve l’Autocertificazione? Il modulo serve per giustificare lo spostamento da una Regione all’altra, che può avvenire solo per motivi di salute, lavoro o necessità. In zona Arancione l’Autocertificazione serve per giustificare lo spostamento verso un Comune diverso da quello di residenza, mentre in zona Rossa ogni spostamento deve essere giustificato con l’autodichiarazione. Inoltre ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) Covid, l’per gli: ilda. In piena emergenza sanitaria, costretti a fare i conti con le restrizioni contro la diffusione del Covid, gli italiani hanno imparato a conoscere e ad utilizzare l’, ilda compilare e presentare per giustificare gli. Ma quando serve l’? Ilserve per giustificare lo spostamento da una Regione all’altra, che può avvenire solo per motivi di salute, lavoro o necessità. In zona Arancione l’serve per giustificare lo spostamento verso un Comune diverso da quello di residenza, mentre in zona Rossa ogni spostamento deve essere giustificato con l’autodichiarazione. Inoltre ...

Advertising

news_mondo_h24 : Autocertificazione per gli spostamenti, il modulo da stampare - CatiayToby : RT @CBugliano: ?? BUGLIANO: MULTATO FORESTIERO SENZA AUTOCERTIFICAZIONE Il criminale ha dichiarato al vigile Vittorino di essere venuto a v… - MauroCapozza : RT @velo_di_maia: Sento politici e conduttori #TV che parlano di ristori 'risibili' per ristoratori e ambulanti. #Salvini e #Meloni voglion… - Itinara : Non si compila una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 per uno spostamento. - lucabattanta : RT @GAcquistapace: @Urielbertolami @macri9095 @lucabattanta @LeveHome Tra l'altro, per compilare un'autocertificazione occorrerebbe avere u… -