ATP Cagliari | Sonego batte Hanfmann | chi è il prossimo avversario

Advertising

sportface2016 : #SardegnaOpen, #Sonego: 'Mi piace vincere soffrendo, ho trovato il coraggio per riuscirci' - GiorgioCMascion : RT @SkySport: Sardegna Open, Sonego batte Hanfmann 1-6, 7-6, 6-3 e vola in semifinale - CentotrentunoC : #SardegnaOpen ?? ?? LIVE | Tocca ora a Lorenzo #Musetti a scendere in campo nei quarti al Tennis Club #Cagliari: i… - livetennisit : ATP Cagliari: Lorenzo Sonego ad un passo dalla sconfitta si rialza e conquista le semifinali - andrea_pecchia : Un combattente vero in Sardegna @lorenzo_sonego! #SardegnaOpen #Cagliari #ATP #9aprile -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Cagliari

Quinta giornata del "Sardegna Open", torneo250 in corso sulla terra rossa del Tennis Clube in diretta su Sky Sport. Lorenzo Sonego vola in semifinale: decisiva la rimonta in tre set sul tedesco Yannick Hanfmann dopo 2 ore e 43' ...Il programma dei quarti dalle 11 Aljaz BEDENE (SLO) vs Taylor FRITZ (USA) [2]Musetti salva 4 match point e centra i quarti: il meglio in 4 17 ORE FA a seguire Yannick HANFMANN (GER) vs ...Si è concluso il match di tennis che vedeva di fronte Lorenzo Sonego opposto a Yannick Hanfmann all'ATP di Cagliari: azzurro vincente.(ANSA) - ROMA, 09 APR - Lorenzo Sonego in semifinale al Sardegna Open, Atp 250 di Cagliari. Il tennista torinese ha battuto in tre set (3-6, 7-6, 6-3) il tedesco Hanfmann al termine di una partita ...