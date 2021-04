Appalti Asl Pescara: Pm Vasto sequestra lettera lasciata da Trotta (Di venerdì 9 aprile 2021) Chieti - La Procura di Vasto ha posto sotto sequestro sia la lettera che gli altri effetti personali di Sabatino Trotta, lo psichiatra che si è suicidato in carcere la scorsa notte dopo essere stato arrestato per corruzione dalla Procura di Pescara al termine di una indagine su un appalto della Asl pescarese. I magistrati vastesi hanno aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, ma il cui destino è quello di essere tramutato in istigazione al suicidio qualora ne risultassero le evidenze: di norma le lettere dei suicidi, se contengono solo messaggi alla famiglia, vengono rilasciate ai familiari, mentre vengono acquisite se si ritiene che possono fornire elementi alle indagini. L'avvocato di Trotta, Antonio Di Giandomenico, all'ANSA dice che "questo sequestro è un atto dovuto", ma la valutazione dello ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 9 aprile 2021) Chieti - La Procura diha posto sotto sequestro sia lache gli altri effetti personali di Sabatino, lo psichiatra che si è suicidato in carcere la scorsa notte dopo essere stato arrestato per corruzione dalla Procura dial termine di una indagine su un appalto della Asl pescarese. I magistrati vastesi hanno aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, ma il cui destino è quello di essere tramutato in istigazione al suicidio qualora ne risultassero le evidenze: di norma le lettere dei suicidi, se contengono solo messaggi alla famiglia, vengono rilasciate ai familiari, mentre vengono acquisite se si ritiene che possono fornire elementi alle indagini. L'avvocato di, Antonio Di Giandomenico, all'ANSA dice che "questo sequestro è un atto dovuto", ma la valutazione dello ...

