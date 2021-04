App Immuni, gli utenti contagiati dal Covid possono ora segnalare da soli la loro positività (Di venerdì 9 aprile 2021) L'app Immuni consente ora agli utenti la segnalazione in autonomia della positività al Covid - 19 . La nuova funzionalità, presente in una sezione apposita dell'app è stata aggiunta alle versioni 2.4. Leggi su leggo (Di venerdì 9 aprile 2021) L'appconsente ora aglila segnalazione in autonomia dellaal- 19 . La nuova funzionalità, presente in una sezione apposita dell'app è stata aggiunta alle versioni 2.4.

Advertising

immuni_app : ?? Con l’ultima versione dell'App Immuni è possibile segnalare direttamente la propria positività a #covid19 ?? Se h… - repubblica : Nuova vita per l'app Immuni, ecco l'aggiornamento per il tracking Covid fai da te - PaoloIrti : @BartNicolotti @carloalberto @e_pagliarini @raptusmo @immuni_app @quinta @gloquenzi @Cartabellotta @davidcasalini… - du00 : @utini19 @La_manina__ @PCossu le chiusure non servono a un cazzo. A 'se Conte Draghi e Speranza non chiudevano i mo… - zazoomblog : App Immuni adesso gli utenti possono caricare il codice di positività - #Immuni #adesso #utenti #possono -