Al via concorso per studenti di giornalismo Ue (Di venerdì 9 aprile 2021) BRUXELLES - Corsi di formazione con giornalisti esperti, la visita delle redazioni e delle istituzioni Ue. Sono i premi in palio per i vincitori della quinta edizione di Youth4Regions, il concorso ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 aprile 2021) BRUXELLES - Corsi di formazione con giornalisti esperti, la visita delle redazioni e delle istituzioni Ue. Sono i premi in palio per i vincitori della quinta edizione di Youth4Regions, il...

Advertising

GianfrancoDIB : Al via le votazioni online per aggiudicare i premi speciali del concorso Cinefrutta - tusciaweb : “Dante d’oggi: il sommo agli occhi del 2021”, al via il concorso Viterbo - Riceviamo e pubblichiamo - Dante d'oggi… - ItalyinIsrael : ??Al via la 3a edizione di #VivodArte, concorso promosso da @ItalyMFA con @Romaeuropa dedicato ai giovani artisti i… - OltreleColonne : Meno di un mese alla scadenza del bando per il Premio Bianca D’Aponte, il concorso per cantautrici… - Soverato : Al via il Concorso Didattico High School Game – Speciale Scopri l’Italia -