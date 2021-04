Ajax-Roma | Ten Hag ci crede | “1-2? Dimostrato di potercela giocare alla pari Possiamo ancora cambiare le cose”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 9 aprile 2021) "Avevamo la partita sotto controllo. Abbiamo avuto grandi possibilità. Abbiamo avuto sfortuna nel subire il pareggio in quel modo. Dovremo solo accettarlo e andare avanti".Così il tecnico dei Lancieri Erik Ten Hag dopo il ko subito ieri sera contro la. L'allenatore, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dell', ha analizzato la prova offerta dsua squadra esprimendo le sue sensazioni in vista della gara di ritorno."Abbiamodialmenocontro questo avversario. Anche se andiamo apartendo da una situazione di svantaggio, sappiamo che non èfinita.le".