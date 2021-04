A Palermo arrivano le pensiline solidali: cibo per i più bisognosi alla fermata del bus (Di venerdì 9 aprile 2021) Siamo a Palermo, in via dell'Uditore. Qui la pensilina dell'autobus è stata trasformata in un offertorio per aiutare gli indigenti. Ci sono pacchi di pasta, confezioni di biscotti, bottiglie di salsa, ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 aprile 2021) Siamo a, in via dell'Uditore. Qui la pensilina dell'autobus è stata trasformata in un offertorio per aiutare gli indigenti. Ci sono pacchi di pasta, confezioni di biscotti, bottiglie di salsa, ...

