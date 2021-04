Verstappen: 'Hamilton uno dei migliori in assoluto nella storia della F1' (Di giovedì 8 aprile 2021) In Bahrain abbiamo assaggiato già il primo duello di una battaglia che si preannuncia lunga tutta una stagione. Max Verstappen contro Lewis Hamilton: una lotta che vale il titolo nel 2021. Il primo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 aprile 2021) In Bahrain abbiamo assaggiato già il primo duello di una battaglia che si preannuncia lunga tutta una stagione. Maxcontro Lewis: una lotta che vale il titolo nel 2021. Il primo ...

Advertising

lovstinyoureyes : giustamente non si possono nominare Verstappen e Leclerc però si può nominare Hamilton lol - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: secondo Damon #Hill le strategie in gara saranno fondamentali nel duello tra #Hamilton e #Verstappen - FormulaPassion : #F1: secondo Damon #Hill le strategie in gara saranno fondamentali nel duello tra #Hamilton e #Verstappen… - LucaMana82 : #F1 Il salary cap potrà giocare un ruolo per piloti come #Hamilton e #Verstappen, ma ci sono tante variabili che an… - motorboxcom : #F1 Il salary cap è in arrivo: i suoi effetti saranno tangibili soprattutto per star come #Hamilton e #Verstappen,… -