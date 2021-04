Verso il cambio di colore per le Regioni | quasi tutte arancioni | solo due in rosso

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 aprile 2021) Da martedì 13 aprile gran parte dell’Italia potrà tornare in zona arancione. Molte delleattualmente in zona rossa, infatti, dopo il consueto monitoraggio settimanale del venerdì, potrebbero tornare nella fascia di restrizioni meno stringenti. Ci sono però dueche non sembrano migliorare: Campania e Valle d’Aosta. Niente zone gialle Non ci saranno, però, zone gialle, al momento escluse per decreto fino al 30 aprile. In attesa delle nuove ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, sono attualmente in zona arancione Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. Nessuna di queste sembra rischiare la zona rossa. In cui, invece, al momento si trovano: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana ...