Vercelli | truffa e peculato | arrestato colonnello della Guardia di Finanza

Advertising

SkyTG24 : Truffa e peculato, arrestato il colonnello della guardia di finanza di Vercelli - fattoquotidiano : Vercelli, agli arresti domiciliari il comandante provinciale della Guardia di finanza e un brigadiere. Sono accusat… - Corriere : Truffa e peculato: arrestato il comandante Guardia di Finanza - Lucaniaterramia : RT @P_M_1960: Per truffa, peculato militare e abuso d'ufficio son stati arrestati a Vercelli un colonnello e un brigadiere della guardia di… - MichelaGenoves3 : RT @luisaloffredo28: #Vercelli, agli #arresti domiciliari il #comandante provinciale della #Guardiadifinanza e un #brigadiere. Sono accusat… -

Ultime Notizie dalla rete : Vercelli truffa

...ha eseguito stamane l'arresto ai domiciliari per il comandante della Guardia di finanza di...aggravata ai danni dello Stato, falso ideologico in atto pubblico, peculato militare e abuso ...commenta Il colonnello Fabrizio Nicoletti, comandante provinciale della guardia di finanza di, è stato posto ai domiciliari con l'accusa diaggravata ai danni dello Stato, falso, peculato militare e abuso d'ufficio. Stessa misura cautelare anche per l'autiere di Nicoletti, il ...Il comandante della Guardia di finanza di Vercelli è stato arrestato per truffa ai danni dello Stato. Con il colonnello Fabrizio Nicoletti, 58 anni, a Vercelli dall’agosto del 2019, è stato arrestato ...Rimborsi per attività mai svolte, uso illegittimo dell'auto di servizio: il colonnello Nicoletti e il suo autiere accusati dei reati che avrebbero dovuto reprimere ...