Vaccini over 60 | sistema in tilt Pd | “Altro flop di Regione”

Sono partite questa mattina le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid per la fascia di età 60-69 anni sul portale "Il Piemonte ti vaccina". Ma in moltissimi hanno riscontrato problemi, con un sito eccessivamente lento che non accettava la documentazione e rendeva impossibile completare le domande. Insomma, l'ennesimo problema per una campagna vaccinale che sta creando non pochi problemi a Cirio e alla sua giunta. Al punto che anche il segretario del Partito Democratico piemontese Paolo Furia si pone alcuni interrogativi: "Perché questa mattina il sistema non era pronto ad accogliere le prenotazioni della fascia di età 60-69, dal momento che l'8 aprile era la data prevista e annunciata dalla Regione per l'avvio delle preiscrizioni? Perché annunciare date che poi non si è in grado di mantenere, suscitando aspettative che poi saranno, ...

