(Di giovedì 8 aprile 2021) Gli USA e l’il. Baghdad ha bisogno di Washington per poter contrastare l’Iran. Dopo che le truppe statunitensi hanno lasciato l’, il paese è caduto nelle mani dell’ISIS e l’Iran ha acquistato sempre più potere. Ieri, in una videoconferenza, i due paesi hanno tenuto un colloquio per creare una collaborazione strategica.

Advertising

AretimPolitics : RT @sicurezzaint: Baghdad e Washington hanno stabilito che le truppe da combattimento statunitensi, impegnate nella lotta allo Stato Islami… - sicurezzaint : Baghdad e Washington hanno stabilito che le truppe da combattimento statunitensi, impegnate nella lotta allo Stato… - Billa42_ : USA e Iraq continuano il dialogo strategico - TorciaPolitica : #Iraq: premier Al Kadhimi incontra forze politiche sciite dopo dialogo strategico Usa. - TorciaPolitica : #Iraq: Usa verso ridispiegamento forze combattenti fuori dal Paese. -

Ultime Notizie dalla rete : USA Iraq

Avvenire

Baghdad, 08 apr 08:30 - Il ruolo attualmente svolto dalle forze statunitensi presenti in, trasformatosi in funzione di addestramento e consulenza, permetterà...Baghdad, 08 apr 08:30 - Il primo ministro dell', Mustafa al Kadhimi, ha dato ordine ieri sera di formare una commissione tecnica per svolgere colloqui con gli...Gli USA e l’Iraq continuano il dialogo strategico. Baghdad ha bisogno delgi USA per poter contrastare l’Iran e gli USA vogliono Iraq sicuro.Washington reintroduce gli aiuti finanziari all'Unrwa e si accorda con l'Iraq per il ritiro delle truppe straniere. Il Marocco uccide Addah al Bendir, capo militare del Fronte Polisario ...