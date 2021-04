Uomini e Donne, toni alti e sfogo dopo la puntata: “Non me l’aspettavo” (Di giovedì 8 aprile 2021) La tronista Samantha si sfoga al termine della puntata di Uomini e Donne e commenta insieme alla redazione la lite tra i due corteggiatori. Nella puntata andata in onda oggi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 8 aprile 2021) La tronista Samantha si sfoga al termine delladie commenta insieme alla redazione la lite tra i due corteggiatori. Nellaandata in onda oggi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - GiovanniToti : Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divis… - __APEREGINA : Vorrei dire a grazia che si chiama misoginia interiorizzata e la colpa è comunque degli uomini, devono smetterla di… - MariaAdeleNari : RT @lauraboldrini: #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema politico:… -