Turchia, Draghi: Erdogan dittatore di cui però si ha bisogno (Di giovedì 8 aprile 2021) "Con questi dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, uno deve essere franco nell'esprimere la diversità di vedute e pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio paese, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) "Con questi dittatori, di cuisi haper collaborare, uno deve essere franco nell'esprimere la diversità di vedute e pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio paese, ...

Advertising

Ettore572 : RT @MilanoFinanza: Turchia, Draghi molto dispiaciuto per umiliazione von der Leyen - MilanoFinanza : Turchia, Draghi molto dispiaciuto per umiliazione von der Leyen - EuFab3 : qui il momento in cui l’Europa (e dovrebbero farlo tutti gli altri leader) finalmente alza la voce sulla Turchia de… - carlamartamari : RT @ROBZIK: Attenzione, #Draghi parla di #Erdogan e usa la parola “dittatori”. Aspettiamoci reazioni dalla #Turchia. #conferenzastampa - mario_guermandi : @RenatoSouvarine La durissima, plateale ed a mio avviso pianificata presa di posizione di Draghi è una conseguenza… -