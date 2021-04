Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno fatto pace?

(Di giovedì 8 aprile 2021) Nella serata di ieri, mercoledì 7 aprile 2021, l'amatissimoha debuttato con il suo nuovo programma chiamato Il Punto Z. Questo show andrà in onda ogni sera alle 20.45 su Mediaset Play. Nella prima puntata, il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha invitato. Tra i due non scorre buon sangue da qualche tempo, nonostante fossero molto amici infatti l'esperienza nella casa del GF VIP li ha fatti allontanare per via delle molte discussioni che livisti protagonisti. Ilche una delle prime ospiti disia proprio lafa pensare però che i due abbiano finalmente. In realtà però nel corso della trasmissione i due ex volti del GF VIP ...

Advertising

Costanzo : Una lettera d’amore meravigliosa scritta dal nonno di @tommaso_zorzi a sua nonna ?? #MaurizioCostanzoShow - Costanzo : Mercoledì = nuova puntata del #MaurizioCostanzoShow insieme all’inimitabile @tommaso_zorzi, non mancate ? - MediasetPlay : ?? È ufficiale, c’abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi!?? Vi aspettiamo… - harry1feb : RT @gaia_scardi: Se Akash è il personaggio che volete mettere contro Tommaso Zorzi, sappiate che avete perso in partenza. State mettendo l’… - TZ_68_GS_56 : Io adoro il fatto che Giulia abbia ripreso la dedica che le fece Tommy, dimostrandogli che l’amicizia c’era e come,… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Il Punto Z , il late show divertente condotto da, è partito per la prima volta in streaming su Mediaset Play ieri, mercoledì 7 aprile 2021. Il mix tra Talk show, gioco e varietà nella prima puntata ha ospitato Giulia Salemi (in studio)...Seha inavvertitamente inquadrato un uomo in posa equivoca nella sua camera da letto durante un video per Instagram, non oso immaginare in cosa potresti cadere tu? occhio alla penna (e ...Giulia Salemi è stata l'ospite della prima puntata de 'Il Punto Z', format in onda ogni mercoledì alle 20:45 su Mediaset Play condotto da Tommaso Zorzi. È stata l'occasione per la ...Giulia Salemi festeggia i 28 anni, carriera e amori. (DiLei Vip) Parliamo del vincitore Tommaso Zorzi e di Giulia Salemi, che nella casa più spiata della tv non hanno avuto un rapporto idilliaco. Cosa ...