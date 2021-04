Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, tenta rapina in banca con taglierino: arrestato - leggoit : Roma, tenta rapina in banca con taglierino: arrestato - oslaz : Roma, panico a Torrevecchia: tenta una rapina in banca armato di taglierino - infoitsalute : Cesano Maderno. Tenta rapina armato e con ordigni artigianali, arrestato - lorenteggio : #CesanoMaderno. Tenta rapina armato e con ordigni artigianali, arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta rapina

RomaDailyNews

Momenti di panico all'interno di una banca in via di Torrevecchia , terminati grazie all'intervento dei Carabinieri che hanno arrestato un rapinatore ancora all'interno. L'uomo, 50 anni, romano, già ...Momenti di panico all'interno di una banca in via di Torrevecchia, terminati grazie all'intervento dei Carabinieri che hanno arrestato un rapinatore ancora all'interno. L'uomo, 50 anni, romano, già ...ha cercato di rapinare i dipendenti dei loro portafogli. Leggi anche > Roma, asilo in fiamme sulla Giustiniana: bambini evacuati È scattato l’allarme al 112 e sul posto in pochi minuti sono arrivate ...ROMA (CRONACA) – Attimi di tensione in clienti e personale ilmamilio.it- nota stampa Comando dei car ...