Sgarbi fa a pezzi 5S: «È gente che non pensa e che crea ministeri fasulli con nomi improbabili» (Di giovedì 8 aprile 2021) Vittorio Sgarbi fa a pezzi i nuovi ministeri voluti dal M5S. Transizione ecologica e Mobilità sostenibile sono vuote denominazioni, inventate da gente che non pensa, per coprire la propria inettitudine. Nel suo intervento in aula a Montecitorio, dove si vota il decreto che riordina le attribuzioni dei ministeri, Vittorio Sgarbi distrugge i due dicasteri voluti dai cinquestelle. «Oggi – ha premesso il critico d'arte – nasce un ministero fasullo, con denominazione improbabile: ministero della Mobilità Sostenibile. Se esiste ancora la lingua italiana nell'anno di Dante, allora spiegatemi che cosa vuol dire Mobilità sostenibile? È un sintagma inventato da un mondo di persone che non pensano e che si copre dietro le ...

