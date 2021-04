Scoperto pericoloso malware travestito da app Netflix sul Play Store (Di giovedì 8 aprile 2021) Il gruppo Checkpoint Research ha Scoperto e segnalato a Google la presenza di un’app che aveva rubato, senza troppe cerimonie, il logo di Netflix e che invece nascondeva un pericoloso malware. È stata scovata sul Play Store un’app maligna che, fingendosi collegata alla popolare piattaforma di streaming Netflix, installava invece un pericoloso malware sugli smartphone L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 8 aprile 2021) Il gruppo Checkpoint Research hae segnalato a Google la presenza di un’app che aveva rubato, senza troppe cerimonie, il logo die che invece nascondeva un. È stata scovata sulun’app maligna che, fingendosi collegata alla popolare piattaforma di streaming, installava invece unsugli smartphone L'articolo proviene da Consumatore.com.

