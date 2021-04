Salvini: “In questo momento ci sarebbero sei Regioni in cui si potrebbe riaprire. Dl Sostegni? Serve decreto da almeno 50 miliardi” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Il mio auspicio, la mia convinzione, la mia speranza con la s minuscola e è che si possa tornare già dalla seconda metà di aprile, nelle città tranquille, a restituire serenità e fiducia ai cittadini”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario Draghi, definito dal segretario “molto utile e costruttivo”. Come già nelle settimane scorse, Salvini ha posto di nuovo il tema della ripresa delle attività commerciali sul tavolo del governo. “Tradotto se ci sono 10 Regioni italiane con dati positivi si può tornare a lavoro – prosegue – se i dati sono negativi nessuno vuole tentare degli azzardi. Ma ripeto: in questo momento ci sono almeno 6 Regioni italiane in cui si potrebbe tornare a lavoro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “Il mio auspicio, la mia convinzione, la mia speranza con la s minuscola e è che si possa tornare già dalla seconda metà di aprile, nelle città tranquille, a restituire serenità e fiducia ai cittadini”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Mario Draghi, definito dal segretario “molto utile e costruttivo”. Come già nelle settimane scorse,ha posto di nuovo il tema della ripresa delle attività commerciali sul tavolo del governo. “Tradotto se ci sono 10italiane con dati positivi si può tornare a lavoro – prosegue – se i dati sono negativi nessuno vuole tentare degli azzardi. Ma ripeto: inci sonoitaliane in cui sitornare a lavoro, ...

