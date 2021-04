Salvare la stagione: 1° round. La Roma ad Amsterdam senza Smalling e Mkhitaryan (Di giovedì 8 aprile 2021) “Una partita di cartello tra due grandi club“. Così Ajax-Roma è stata definita dal tecnico olandese Erik ten Hag che pure una telefonata da Trigoria la ricevette nell’estate del 2019 prima di decidere di restare in Olanda e di lasciare che la rotta giallorossa virasse su Paulo Fonseca. Oggi, la Roma insegue un risultato favorevole in trasferta in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma il 15 aprile e dovrà farlo senza Smalling e Mkhitaryan che alla fine sono stati costretti al forfait nonostante il tentativo in extremis di recuperarli. Ma anche senza Rick Karsdorp, uno che, in virtù del passato al Feyenoord, l’avrebbe probabilmente vissuta come un derby. Ma c’è la squalifica, al suo posto probabilmente Bruno Peres mentre l’unico ballottaggio riguarda la ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) “Una partita di cartello tra due grandi club“. Così Ajax-è stata definita dal tecnico olandese Erik ten Hag che pure una telefonata da Trigoria la ricevette nell’estate del 2019 prima di decidere di restare in Olanda e di lasciare che la rotta giallorossa virasse su Paulo Fonseca. Oggi, lainsegue un risultato favorevole in trasferta in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma il 15 aprile e dovrà farloche alla fine sono stati costretti al forfait nonostante il tentativo in extremis di recuperarli. Ma ancheRick Karsdorp, uno che, in virtù del passato al Feyenoord, l’avrebbe probabilmente vissuta come un derby. Ma c’è la squalifica, al suo posto probabilmente Bruno Peres mentre l’unico ballottaggio riguarda la ...

Advertising

NicolaPorro : Salvare la stagione estiva? Si può ancora. Ma bisogna cambiare approccio all'emergenza. Uno spunto arriva da una fr… - auaianpizza : 1. vai a lavorare per mangiare il panino 2. ti vaccini per salvare la stagione estiva Le torri vuote... - bertcodio : @auaianpizza Si, giusto. Se non c’era la stagione estiva da salvare covid, locuste e colera a palla. - auaianpizza : Eh eh eh... Salvare la stagione estiva... Vaccinare per salvare la stagione LOL - JimCapsCup : @SandroSca @fdrp16 Quindi se volevi salvare la società lo stai facendo male, perché per metà dei 9 scudetti sei and… -