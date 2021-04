Roma, Karsdorp: “Lavoro duramente per tornare ai miei livelli ed essere convocato in Nazionale” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il difensore della Roma Rick Karsdorp è intervenuto a Ziggo Sport, commentando un suo possibile ritorno in Nazionale olandese: “Tutti mi dicevano che sarei stato convocato, anche a Roma si aspettavano una chiamata. Ovviamente mi sarebbe piaciuto tornare a vestire la maglia orange, ma non ci ho pensato neppure per un attimo. Non sono ai miei livelli ormai da anni ed inoltre nel mio ruolo ci sono molti ottimi giocatori. Voglio continuare a lavorare duramente in modo da tornare ad esprimermi al meglio e meritarmi una convocazione dal ct“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Il difensore dellaRickè intervenuto a Ziggo Sport, commentando un suo possibile ritorno inolandese: “Tutti mi dicevano che sarei stato, anche asi aspettavano una chiamata. Ovviamente mi sarebbe piaciutoa vestire la maglia orange, ma non ci ho pensato neppure per un attimo. Non sono aiormai da anni ed inoltre nel mio ruolo ci sono molti ottimi giocatori. Voglio continuare a lavorarein modo daad esprimermi al meglio e meritarmi una convocazione dal ct“. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Roma, #Karsdorp: “Lavoro duramente per tornare ai miei livelli ed essere convocato in Nazionale” - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Karsdorp: 'Andare in nazionale sarebbe stato bellissimo ma devo meritarla' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Karsdorp: 'Andare in nazionale sarebbe stato bellissimo ma devo meritarla' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Karsdorp: 'Andare in nazionale sarebbe stato bellissimo ma devo meritarla' - napolimagazine : ROMA - Karsdorp: 'Andare in nazionale sarebbe stato bellissimo ma devo meritarla' -