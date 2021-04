Rete Unica, Gubitosi: “Investiamo in fibra più di tutti. Spingiamo su FTTH” (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – L’Amministratore delegato di TIM, Luigi Gubitosi definisce “falsa” l’accusa che il Gruppo vuole mantenere la Rete in rame ed afferma che sta invece “spingendo sul FTTH” (Fiber to the home) perché “non ha senso per un operatore supportare due tecnologie”. “Abbiamo anche un impegno contrattuale nel memorandum firmato con Cassa ad agosto e noi abbiamo l’abitudine a rispettare gli impegni”, precisa il manager intervenendo ad un panel sul futuro della Rete al webinar “Le nuove reti per l’industria italiana e per i consumatori” organizzato da Fratelli d’Italia. “Investiamo in fibra più di tutti”, ha rivendicato Gubitosi, aggiungendo che TIM “è l’unico tra i principali operatori ad essere italiano”. Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – L’Amministratore delegato di TIM, Luigidefinisce “falsa” l’accusa che il Gruppo vuole mantenere lain rame ed afferma che sta invece “spingendo sul” (Fiber to the home) perché “non ha senso per un operatore supportare due tecnologie”. “Abbiamo anche un impegno contrattuale nel memorandum firmato con Cassa ad agosto e noi abbiamo l’abitudine a rispettare gli impegni”, precisa il manager intervenendo ad un panel sul futuro dellaal webinar “Le nuove reti per l’industria italiana e per i consumatori” organizzato da Fratelli d’Italia. “inpiù di”, ha rivendicato, aggiungendo che TIM “è l’unico tra i principali operatori ad essere italiano”.

