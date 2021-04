Recovery: Draghi, priorità aiuto fasce più povere, edilizia e piu' servizi sociali (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Il governo ha come priorità aiutare le fasce più povere della popolazione, spesso le più esposte alla crisi del Covid-19. Quindi nel piano è presente anche un importante intervento di rigenerazione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale. Lo ha detto il premier Mario Draghi, illustrando il Piano nazionale di ripresa e resilienza alle Regioni. Queste misure, insieme al rafforzamento del ruolo dei servizi sociali nazionali e al recupero delle infrastrutture sportive, sono mirate a intervenire sui fenomeni di emarginazione e degrado sociale e ridurre i divari tra le varie aree del Paese, ha rimarcato inoltre il presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Il governo ha comeaiutare lepiùdella popolazione, spesso le più esposte alla crisi del Covid-19. Quindi nel piano è presente anche un importante intervento di rigenerazione dell'residenziale pubblica e sociale. Lo ha detto il premier Mario, illustrando il Piano nazionale di ripresa e resilienza alle Regioni. Queste misure, insieme al rafforzamento del ruolo deinazionali e al recupero delle infrastrutture sportive, sono mirate a intervenire sui fenomeni di emarginazione e degrado sociale e ridurre i divari tra le varie aree del Paese, ha rimarcato inoltre il presidente del Consiglio.

Advertising

ilfoglio_it : Entro fine mese il Recovery plan deve essere consegnato in Europa e Mario Draghi, oggi, dovrà superare un incontro… - ilriformista : Draghi ha ripetuto che “il post pandemia è più vicino di quel che sembra”, ma ora lo deve dimostrare: l’ex presiden… - RaiNews : Palazzo Chigi, riunione #Governo-#Regioni: sul tavolo #RecoveryPlan e #vaccini - infoitinterno : Recovery Plan, Draghi incontra gli enti locali: «Occasione unica per la scuola. È importantissimo spendere e spende… - infoitinterno : Draghi spiega alle Regioni come funziona il Recovery Plan -