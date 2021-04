Advertising

zazoomblog : Raddoppio Paullese tra la Cerca e la Teem: chiusura notturna a Settala - #Raddoppio #Paullese #Cerca #Teem: -

Ultime Notizie dalla rete : Raddoppio Paullese

7giorni

... sono gli stessi di quando ero presidente dell'Amministrazione Provinciale, Da allora - eccezion fatta per ildellada Crema a Milano - le cose sono rimaste sostanzialmente ferme ...... sono gli stessi di quando ero presidente dell'Amministrazione Provinciale, Da allora - eccezion fatta per ildellada Crema a Milano - le cose sono rimaste sostanzialmente ferme ...Il provvedimento, in vigore dal 13 al 15 aprile tra le ore 20 e le ore 6, si rende necessario per lo spostamento dei sottoservizi. Il traffico verrà deviato secondo opportuna segnaletica ...M3 da san Donato a Paullo, per Crema un'occasione da non perdere (© Cremaonline.it) Veniamo alla discussione in consiglio comunale. Per Jacopo Bassi, del Partito democratico, “sarebbe una boccata d’os ...