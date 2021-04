Processo Ruby, a Siena slitta ancora la sentenza per legittimo impedimento. Requisitoria pronunciata 14 mesi fa (Di giovedì 8 aprile 2021) Come prevedibile è stato deciso un nuovo rinvio, al 15 aprile, per il Processo Ruby ter a Siena che vede imputato Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari insieme a Danilo Mariani, pianista di Arcore, accusato di falsa testimonianza. Il tribunale toscano ha accolto la richiesta di legittimo impedimento avanzata dai difensori del leader di Forza Italia, Federico Cecconi e Enrico De Martino, in considerazione del suo ricovero per accertamenti. slitta così per la quinta volta l’udienza che dovrebbe portare a sentenza. Sono passati quindi quasi 14 mesi dalla richiesta di pena di quattro anni e due mesi per l’ex premier. Il pm Valentina Magnini, che ha pronunciato la sua Requisitoria il 13 febbraio del 2020, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Come prevedibile è stato deciso un nuovo rinvio, al 15 aprile, per ilter ache vede imputato Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari insieme a Danilo Mariani, pianista di Arcore, accusato di falsa testimonianza. Il tribunale toscano ha accolto la richiesta diavanzata dai difensori del leader di Forza Italia, Federico Cecconi e Enrico De Martino, in considerazione del suo ricovero per accertamenti.così per la quinta volta l’udienza che dovrebbe portare a. Sono passati quindi quasi 14dalla richiesta di pena di quattro anni e dueper l’ex premier. Il pm Valentina Magnini, che ha pronunciato la suail 13 febbraio del 2020, si ...

Ultime Notizie dalla rete : Processo Ruby Processo Ruby ter, legittimo impedimento Berlusconi: slitta sentenza Quinto rinvio per la sentenza dello stralcio senese del processo al leader di Forza Italia e Danilo Mariani Slitta per la quinta volta la sentenza dello stralcio senese del processo Ruby ter, che vede imputati Silvio Berlusconi, con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, e Danilo Mariani, il pianista senese delle feste di Arcore, per il reato di falsa testimonianza. ...

Siena: Ruby ter, pm no rinvio udienza,accertare condizioni Cav Al processo Ruby ter a Siena, ripreso mattinata oggi, il pm si è opposto alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dalla difesa di Silvio Berlusconi perchè ricoverato. Il pm ha anche ...

Processo Ruby, a Siena slitta ancora la sentenza per legittimo impedimento Il Fatto Quotidiano BERLUSCONI RICOVERATO: PROCESSO RUBY TER RINVIATO/ “Legittimo impedimento” Silvio Berlusconi è stato ricoverato quest'oggi al San Raffaele per accertamenti: lo comuniocano fonti romane di Forza Italia ...

