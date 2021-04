Piazzapulita | anticipazioni 8 aprile 2021

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 8 aprile 2021) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 8, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: mentre in Italia la campagna vaccinale è in difficoltà, alcuni Paesi europei cominciano a riaprire. E noi quando ne usciremo? Nel corso della serata, inoltre, un’inchiesta sulla gestione della scuola e della didattica a distanza in pandemia.: ospiti 8Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia; il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; l’ex Direttore Esecutivo dell’EMA Guido Rasi; i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa ...