Massacrata di botte dall'ex, Chiara ora è disabile e vive in una struttura per malati terminali. La mamma: 'Voglio portarla via dall'Italia' (Di giovedì 8 aprile 2021) Avrebbe dovuto amarla, prendersi cura di lei, farle vivere delle belle emozioni. Non di certo un incubo. Chiara Insidioso è stata Massacrata di botte da quello che doveva essere il suo fidanzato, a Roma, nel 2014. Schiaffo dopo schiaffo, calcio dopo calcio, pugno dopo pugno, Chiara è finita in coma per quelle torture e si è svegliata il 4 gennaio del 2015, dopo quasi un anno. La ragazza capisce tutto, ma non riesce a parlare e da ben cinque anni si trova in una struttura per pazienti terminali in stato vegetativo. "Non è il posto adeguato per Chiara – ci spiega la madre, di origini olandesi, che si è rivolta a noi del Corriere della Città – Il giudice tutelare non mi vuole ascoltare, né vedere foto e video di Chiara. ...

Ultime Notizie dalla rete : Massacrata botte Picchia selvaggiamente l'ex compagna con un casco perché si è fidanzata con un altro: arrestato 50enne Non sopportava l'idea che la sua ex potesse rifarsi una vita senza di lui e per questo l'ha massacrata di botte con un casco da motociclista. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Civitavecchia Principale hanno arrestato un uomo di 50 anni del posto con l'accusa di ...

Morrone e Raffaelli (Lega): 'Sempre sulle barricate contro la violenza sulle donne' Jacopo Morrone ed Elena Raffaelli tornano sul caso della donna violentata, drogata e massacrata di botte a Cattolica. 'Siamo e saremo sempre sulle barricate, quotidianamente - tengono a ribadire i parlamentari della Lega - per prevenire, contrastare e punire la violenza e gli abusi ...

Botte alla sua ragazza minorenne: preso IL GIORNO Botte alla sua ragazza minorenne: preso Prima l’ha massacrata di botte, riempita di calci, pugni e morsi. Una violenza inaudita su una ragazzina di soli 17 anni, presa a schiaffi in faccia, fino a procurandole una ferita profonda al sopracc ...

Vogliono rubare le pizze al rider, lui resiste e lo massacrano di botte: denunciati 3 giovani MESTRE - Nella serata di ieri, 6 aprile, i carabinieri di Mestre hanno fermato e denunciato tre giovani, di cui un minore di origine serba, già noti alle forze dell’ordine ...

