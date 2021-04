LIVE Sonego-Simon 6-4 6-1, ATP Cagliari in DIRETTA: “Non mi aspettavo di giocare così bene” (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LORENZO Sonego: “NON MI aspettavo DI giocare COSI’ bene” LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Sonego LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-EVANS A Cagliari LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-MUNAR A MARBELLA IL PROGRAMMA DI Sonego-HANFMANN 17.15 Nono quarto di finale per Sonego a LIVEllo Atp, il secondo stagionale dopo Montpellier. Il giocatore di Torino affronterà il tedesco Yannick Hanfmann che sin qua ha battuto l’americano Tommy Paul e il nostro Marco Cecchinato. Non sarà semplice contro il teutonico che gioca molto bene su questa superficie. 17.14 Molto efficace con il servizio ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALORENZO: “NON MIDICOSI’” LA CRONACA DELLA VITTORIA DILADI MUSETTI-EVANS ALADI FOGNINI-MUNAR A MARBELLA IL PROGRAMMA DI-HANFMANN 17.15 Nono quarto di finale perllo Atp, il secondo stagionale dopo Montpellier. Il giocatore di Torino affronterà il tedesco Yannick Hanfmann che sin qua ha battuto l’americano Tommy Paul e il nostro Marco Cecchinato. Non sarà semplice contro il teutonico che gioca moltosu questa superficie. 17.14 Molto efficace con il servizio ...

