Lil Nas X, il videogioco che ti insegna a twerkare al ritmo di Call me by your name (Di giovedì 8 aprile 2021) Da quando è uscito il nuovo singolo di Lil Nas X, Montero (Call me by your name), ne siamo tutti un po' ossessionati. Il video è quello che si definisce ‘tanta roba’. Tantissima, forse troppa o forse no. Quello che a prima vista sembra un trionfo dell'assurdo è in realtà un florilegio di citazioni coltissime, dalla Bibbia al Simposio di Platone. Certo, poi c'è la scena di Lil Nas X che scende all'Inferno con la pole dance ed è questa che, come si dice, vive ormai rent free nella nostra mente. Pensavamo di esserci un po' ripresi dal tutto e invece sul profilo Twitter del rapper pluripremiato ai Grammy è comparso questo. https://twitter.com/LilNasX/status/1379913998695419905Un videogioco? Sul twerking? E c'è anche il momento della pole dance? Non potevamo non provarlo immediatamente. A dire la verità, videogiochi e ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Da quando è uscito il nuovo singolo di Lil Nas X, Montero (me by), ne siamo tutti un po' ossessionati. Il video è quello che si definisce ‘tanta roba’. Tantissima, forse troppa o forse no. Quello che a prima vista sembra un trionfo dell'assurdo è in realtà un florilegio di citazioni coltissime, dalla Bibbia al Simposio di Platone. Certo, poi c'è la scena di Lil Nas X che scende all'Inferno con la pole dance ed è questa che, come si dice, vive ormai rent free nella nostra mente. Pensavamo di esserci un po' ripresi dal tutto e invece sul profilo Twitter del rapper pluripremiato ai Grammy è comparso questo. https://twitter.com/LilNasX/status/1379913998695419905Un? Sul twerking? E c'è anche il momento della pole dance? Non potevamo non provarlo immediatamente. A dire la verità, videogiochi e ...

Advertising

idcnicolee : @FR3SHVIR io dopo aver visto il video di lil nas non riesco a smettere di fare la 6!! ???? - jiaersluvz : non ho ancora visto un edit degli shinee con la canzone di lil nas x cosa aspettate - honeycobbie : gli hanno chiesto di mettere montero di lil nas x.... - MadeInGian : Le labbra di Lil Nas X una benedizione che Dio ci ha fatto. - andruxta : Ecco un brano per te… MONTERO (Call Me By Your Name) di Lil Nas X -